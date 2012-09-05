Новость о полете Путина во главе стаи журавлей взорвала Интернет

Новость о том, что президент РФ Владимир Путин возглавит стаю журавлей в рамках "Полета надежды" взорвала в среду Интернет. Блогере в Twitter и Facebook обсуждают, как это Путин, одетый в белый халат и шлем с клювом, полетит впереди всех птиц на дельтаплане.

Пользователи соцсетей считают, что президенту выдадут диктофон, который будет воспроизводить крик стерха.

Директор Окского государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Рязанской области, Юрий Маркин, объяснил, что такая экипировка понадобится, чтобы занесенные в Красную книгу птицы признали президента вожаком стаи.

Ранее стало известно, что по дороге на саммит АТЭС во Владивосток глава государства Владимир Путин заедет на Ямал и, при благополучной погоде, попробует полетать на дельтаплане в роли вожака стаи выращенных в неволе стерхов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент действительно учился летать и посетит Ямал до саммита АТЭС. Подробности Песков сообщить отказался.

Напомним, в августе 2010 года Путин, будучи премьером, принял участие в тушении лесных пожаров с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200.

"АН" накануне сообщили, что главный редактор журнала "Вокруг света" Маша Гессен отказалась освещать поездку Путина на Ямал и ее уволили из издания. Гессен сказал, что экспедиции с участием Путина "имеют свою специфику", имея ввиду спасение тигров или поиски амфор.