Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду о том, что один из самых масштабных дорожных проектов стольцы – "Большая Ленинградка" - должен быть завершен в 2013 году.

По словам Собянина, "часть развязки будет закончена уже в конце этого года". Заявление столичного градоначальника соответствует ранее объявленным планам на запуск "Большой Ленинградки".

Реконструкция Ленинградского шоссе является частью проекта "Большая Ленинградка" и одновременно - одним из элементов реконструкции МКАД.

Ожидается, что все эти меры позволят облегчить транспортную ситуацию на севере Москвы, в городе Химки, а также улучшить транспортную доступность международного аэропорта Шереметьево.

Напомним, в рамках проекта строится крупная развязка на пересечении Ленинградки с Московской кольцевой автодорогой. Длина этой развязки составляет 3,5 км.