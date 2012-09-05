В рамках одного из уголовных дел против опального российского олигарха Бориса Березовского Следственный комитет и ФСБ провели обыски в московском офисе его компании ООО «ИДС Боржоми».

Мероприятия проходили по запросу одного из депутатов Госдумы. Депутат уверен, что у Березовского, как в России, так и в других странах остались активы, продав которые можно покрыть причиненный олигархом ущерб по уголовным делам. Сам Березовский спокойно отнесся к инициативе депутата. — Я свою бизнес-активность не комментирую, — заявил «Известиям» Березовский. — А этим депутатам хочу пожелать: «Флаг в руки».

Обыск проходил более шести часов. Следователи изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности компании, а также жесткие диски сервера.

В Следственном комитете подтвердили факт обысков московского офиса «ИДС Боржоми», однако отказались озвучить его результаты и детали.

В России через компанию IDS Borjomi (Голландия), которая контролируется и управляется фондами VDP и Selford Capital Partners, Березовский владеет компанией «ИДС Боржоми».

В свою очередь "ИДС Боржоми" является участником ООО «Аква стар», которой принадлежит завод по выпуску минеральной воды «Святой источник» в Костроме, а также ООО «Эделвейс Л», выпускающей минеральную воду «Эдельвейс» в Липецке.

Также через компанию IDS Borjomi беглый олигарх владеет фирмами, связанными с производством, розливом и реализацией минеральной воды на территории Украины и Грузии.

Таким образом, Березовский совместно с наследниками Патаркацишвили до сих пор являются владельцами различных активов на территории России.



