В Дагестане появился новый лидер бандподполья, уроженец Калмыкии

На официальном сайте МВД по Дагестану сегодня появились фотография и краткая справка о 30-летнем уроженце Калмыкии Рустаме Асельдерове. По данным правоохранителей, он возглавил действующее в республике бандподполье.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщали о том, что Асельдеров был назначен Доку Умаровым «амиром вилаята Дагестан». Прежний лидер боевиков в регионе, 51-летний Ибрагимхалил Даудов, был убит 14 февраля. Он возглавил подполье после ликвидации Магомедали Вагабова в августе 2010 года.

«Асельдеров Рустам Магомедович, 1981 года рождения, кличка «Мухамадмухтар», уроженец республики Калмыкия, проживал в селе Кадар Буйнакского района, в городе Махачкале, дачном обществе «Турист». Бывший главарь кадарской бандгруппы, 30-летний Рустам Асельдеров является главарем дагестанского бандподполья», - говорится в сообщении.

В 2007 году Асельдеров был судим за незаконное хранение оружия и пособничество боевикам, однако присяжные его оправдали. После этого, по данным МВД, он возглавил банду на территории Буйнакского района.

«На счету этого бандита не только вымогательства, поджоги и подрывы магазинов, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но и такие «спецоперации», как убийство пятерых охотников в Карабудахкентском районе и расстрел четверых взрослых мужчин в лесу в Буйнакском районе», - отмечается в релизе.

«Даже на фоне своих лесных собратьев Асельдеров считается беспредельщиком, который не останавливается ни перед какими жестокостями», - сообщает МВД.



