В Москве проходит главное литературное событие года

В начале осени 75-й павильон ВВЦ снова встречает сотни тысяч любителей чтения. С 5 по 10 сентября там проходит XXV Московская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году можно будет полнее ощутить литературную атмосферу Франции — эта страна второй раз становится почетным гостем крупнейшего книжного форума.

На выставке-ярмарке запланировано более пятисот мероприятий с участием известных и начинающих писателей, поэтов и публицистов, ученых, переводчиков, издателей. Пообщаться с российскими читателями и представить им свои книги приехали популярные французские авторы Фредерик Бегбедер, Гийом Мюссо, Шарль Данциг, Мари Дарьесек, Жан-Клод Перье и др. Подробную программу форума можно увидеть на официальном сайте ММКВЯ www.mibf.ru, а также на информационных стендах павильона.

Вход для детей, школьников и студентов, инвалидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОв бесплатный, для пенсионеров и инвалидов третьей группы — 50 рублей. Полная стоимость билета составляет 100-150 рублей в зависимости от даты и времени посещения.

Выставка на ВВЦ работает с 10.00 до 18.00, но в вечернее время жизнь книжного мира не заканчивается. В парке искусств «Музеон» 8 и 9 сентября гостей ждет мультимедийный фестиваль «BOOKMARKET». На книжном развале можно будет найти художественную литературу и публицистику, научные издания и антикварные книги. В рамках фестиваля пройдут актерские читки, театральные перформансы, литературные и поэтические чтения, концерты.

Одним из самых ярких проектов книжной ярмарки, безусловно, является Авторская площадка на ВВЦ (павильон 75, сектор С). Там проходят встречи с любимыми писателями, на которые может прийти любой желающий. 8 сентября в 16.00 со своими читателями будет общаться прозаик, драматург и телеведущий Андрей Максимов. Многие его книги были выпущены нашей редакцией. Это размышления о самых главных словах «Многослов, или книга, с которой можно разговаривать», «Многослов, или записки офигевшего человека», «Прочистите ваши уши. Многослов-3: первая философская книга для подростков»; рассуждение о том, кто и почему пользуется большим авторитетом в обществе - «Интеллигенция и гламур».

Ознакомиться с книгами нашего издательства можно в зале А, на линии С, стенд 41-А. Ждем вас на книжной ярмарке!