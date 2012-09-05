В Москве открыто движение на участке ЧТК в районе шоссе Энтузиастов

В Москве сегодня открыто движение транспорта на участке Четвертого транспортного кольца по двум эстакадам съезда с шоссе Энтузиастов и въезда на него, а также по участку от эстакад в сторону ул. Щербаковская.

Общая протяженность - 2,2 км.

Одна эстакада обеспечивает поворот с шоссе Энтузиастов при движении со стороны области на участок к ул.Щербаковская, вторая - выезд на шоссе Энтузиастов в сторону центра.

Ранее здесь был введен в эксплуатацию компенсационный паркинг на 3 тыс. 880 машино-мест, введена реконструируемая прилегающая улично-дорожная сеть протяженностью 8,4 км (в рамках первого пускового комплекса), четыре пешеходных перехода (два надземных и два подземных). Построен участок основного хода протяженностью 1,1 км.



На участке ЧТК от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе проектом предусмотрено построить и реконструировать в общей сложности 24,8 км проезжей части, возвести 14 эстакад суммарной длиной более 8 км, сообщает РБК.

Работы на объекте были начаты в 2008г. Завершение планируется в 2015г.

Участок ЧТК от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе войдет в состав трассы Северо-Восточной хорды и обеспечит транспортное соединение Северного, Северо-Восточного, Восточного округов столицы.



