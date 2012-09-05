Ксения Собчак вернется на телевидение с «Госдепом», но на другой канал

Телеведущая Ксения Собчак вернется на телевидение с программой «Госдеп». Передача «Госдеп-3» с 9 сентября будет выходить на телеканале «Дождь» по воскресеньям. Ксения Собчак вместе с главным редактором канала Михаилом Зыгарем на этом канале будет еще вести программу «Вид сверху».

В рамках «Госдепа-3» Собчак будет обсуждать с гостями «продажных судей и чиновников, политзаключенных, коррупционные скандалы и человеческие трагедии».

Напомним, «Госдеп» попросили с MTV. В эфир вышел только один выпуск под названием «Куда ведет нас Путин?», а после съемок второго программу неожиданно сняли, объяснив это необходимостью уточнить ее формат. Михаил Прохоров пригласил Ксению Собчак работать в этой передачей на портале проекта Сноб.ру.

Но телеканал MTV опротестовал попытки ресурса транслировать программу у себя.