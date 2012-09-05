Глава Подмосковья Сергей Шойгу сегодня утром посетил территорию завода по производству ракетных двигателей «Энергомаш» в Химках. Он поручил проверить законность работы рынка, расположенного на территории завода.

«Нужно проверить такое соседство с точки зрения безопасности. Нужно посмотреть, насколько это необходимо, законно и безопасно», - цитирует РИА Новости слова политика.

По словам Шойгу, торговцы обычно живут прямо на рабочем месте, а это может негативно сказаться на безопасности режимного объекта.



