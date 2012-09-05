Сотрудники Евразийского банка развития уберут мусор в Репино

Сегодня в 11.00 в поселке Репино возле музея – усадьбы Ильи Репина «Пенаты» встретятся, чтобы собрать на местах массового отдыха, за пределами линий городских пляжей на берегу Финского залива мусор сотрудники Евразийского банка развития и представители консульств Армении, Таджикистана, Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Курортного района, районные власти обещают обеспечить сбор и вывоз мешков с мусором.



Организаторы акции отметили, что впервые подобное мероприятие состоялось в августе прошлого года в Казахстане, в урочище Тамгалы Тас.



В нынешнем году акция пройдет в семи городах: в Алматы, Астане, Душанбе, Ереване, Минске, Москве и Петербурге. В каждом из них участники «Экопатруля ЕАБР» займутся уборкой мусора на территории одного из самых достопримечательных мест.

В Алматы это Терренкур – один из самых любимых алмаатинцами прогулочных и велосипедных маршрутов. В Астане – Кокчетавская трасса, в Москве – Природно-исторический парк «Битцевский лес», в Петербурге - Репино, побережье Финского залива, в Минске - Логойский лесхоз, в Душанбе - берег реки «Душанбинка», в Ереване - Разданское ущелье.

Цель акции — содействовать защите уникальной природы и культурного наследия государств-участников банка, осознанию и росту ответственности общества за окружающую среду.