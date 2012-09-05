Патриарх назвал мифом клерикализацию российского общества и власти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что об отношениях церкви и государства некие недоброжелатели "рассказывают сказки". Глава РПЦ уверяет, что клерикализация российского общества и власти - это миф. По мнению патриарха Кирилла нечестные люди формируют общественное мнение, пользуясь тем, что "над штампами не нужно думать".

Священнослужитель подчеркнул, что фактов о клерикализации или о сращивании нет, а влияние церкви на государство и общество ограничивается областью нравственности, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл отметил, что у РПЦ и государства есть некие разногласия. Он привел пример, когда совсем недавно обратился с просьбой внести ряд положений в законодательство, касающихся семьи, детства, вопросов, связанных с абортами. "Они не в полной мере эти мои просьбы были услышаны", - пояснил патриарх.

Глава РПЦ заявил: "Речь идет не о клерикализации, а об усилении духовного влияния на жизнь нашего народа и общества. Так ведь это же наша задача, мы обязаны это выполнять, и мы будем это делать. Если верующий человек - министр, или даже президент, или премьер-министр - приходит в храм как православный верующий человек - разве это свидетельствует о клерикализации?".

Разговоры о клерикализации в России начались после вынесения приговора трем девушкам - участницам панк-группы Pussy Riot в августе 2012 года, которые устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя.

После этого приговора по России прокатилась волна антицерковных выступлений.