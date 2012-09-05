Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 18 февраля 2013г. доработать модель финансового обеспечения инвестпроекта по переводу федеральных органов власти на территорию "Новой Москвы".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано Министерству финансов РФ, Министерству экономического развития РФ, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Этой моделью предусматривается создание открытого акционерного общества с внесением в его уставный капитал недвижимого имущества, находящегося в собственности РФ, расположенного в Москве и используемого в настоящее время федеральными государственными органами, а также земельного участка, предназначенного для строительства комплекса зданий для размещения федеральных государственных органов, и привлечение данным акционерным обществом заемных средств под залог недвижимого имущества и земельного участка.



