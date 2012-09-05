Крейсер «Аврора» станет кораблем Владимира Путина

Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк предложил вернуть крейсер «Аврора» в состав ВМФ и придать ему статус особого президентского корабля.

Железняк объяснил свою инициативу тем, что «приписывать «Аврору» к музею, не имеющему своих средств для обслуживания крейсера и его содержания, связывать с пресловутой «Славянкой» (компания, обслуживающая корабль), а тем более устраивать на крейсере увеселительные сборища - это кощунство».

Во вторник «Известия» писали, что петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ предложил такую же мысль. Председатель клуба Игорь Кудрин пояснил, что на крейсер необходимо поставить двигатели, после чего он сможет нести Андреевский флаг и гюйс, участвовать в парадах, принимать официальные делегации любого уровня, сообщает Лента.ру. По словам Кудрина, это позволит спасти легендарный крейсер.

В июле 2012 года вернуть на «Аврору» боевой экипаж главы государства просили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Их просьба осталась без ответа.

По данным издания, обращение ветеранов флота рассмотрел президент Владимир Путин, и поручил министру обороны Анатолию Сердюкову проработать этот вопрос.Но в главном штабе ВМФ заверили, что никаких поручений по поводу крейсера не было.

Крейсер был выведен из состава ВМФ 1 декабря 2010 года и передан в ведение Военно-морского музея, а его обслуживание поручили коммунальному предприятию. Боевой экипаж сняли с корабля.

Вечеринки на «Авроре» с участием знаменистей упоминались в светской хронике. В июне 2009 года российские СМИ сообщали, что на крейсере прошла вечеринка с участием предпринимателя Михаила Прохорова и нескольких чиновников, в числе которых оказались Валентина Матвиенко и Аркадий Дворкович.