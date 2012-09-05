Столичные полицейские вчера попытались кардинально изменить ситуацию с такси. Целью крупной спецоперации стали столь привычные всем нам «частники», занимающиеся незаконным извозом.



Как оказалось, даже машины с «шашечками» зачастую никакого отношения легальному такси не имеют. Полицейские отчитались о 370 конфискованных автомобилях.

Оперативники под видом клиентов останавливали машины, а после «оплаты» проезда (от 300 рублей до нескольких тысяч — в зависимости от места назначения), не получив чек, объясняли водителям суть совершенного ими правонарушения, сообщает НТВ.

Но незнание закона не освобождает от ответственности. В отношении нарушителей составили протоколы, а автомобили изъяли и увезли на штрафстоянки до решения суда.



