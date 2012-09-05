В Москве остановили деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничествах, связанных с назначением на руководящие должности в органы государственной власти.

При получении первой части незаконного денежного вознаграждения в размере 2 миллионов рублей с поличным был задержан бывший сотрудник мэрии Москвы гражданин России и Голландии Заур Мустафаев. Позже задержали Михаила Костина - он представлялся Бойченко Максимом Валерьевичем - офицера пограничной службы ФСБ России, Светлану Соловьеву - Изольду Гросс, участницу пятого сезона передачи "Битва экстрасенсов", а также Дмитрия Вершину, гражданина Украины - тренера Соловьевой по фитнесу.



По данным следствия, подозреваемые, представляясь руководящими сотрудниками Администрации президента РФ предлагали заинтересованным лицам руководящие должности в МВД РФ и Госдуме.



