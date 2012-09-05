Президент Владимир Путин произвел кадровые назначения в системе МВД

Президент России Владимир Путин произвел кадровые назначения в системе МВД РФ. Указом главы государства полковник полиции Тимур Валиулин назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Генерал-майора полиции Сергей Деревянко стал начальником ГУ МВД Российской Федерации по Центральному федеральному округу, а генерал-полковник Юрий Коков – начальником Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. Коков освобожден от занимаемой ранее должности. Президент РФ назначил

генерал-лейтенанта полиции Николая Симакова начальником ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу, освободив его от занимаемой должности.