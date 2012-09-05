Роструд: Новогодние праздники продлятся десять дней

Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец сообщил, что новогодние праздники в 2013 году продлятся десять дней. По данным Роструда, к зимним каникулам, которые продлятся с 1 по 8 января, прибавится воскресенье 30 декабря и понедельник 31 декабря (выходной перенесен на понедельник с субботы 29 декабря).

Два выходных, оставшихся от десятидневных новогодних каникул согласно поправкам, принятым в апреле текщего года, перенесут на любой другой государственный праздник в 2013 году. Правительство думает, к какому именно празднику прибавить эти два дня.

День народного единства в 2012 году будет отмечаться с 3 по 5 ноября: выходное день воскресенье 4 ноября будет перенесен на понедельник 5 ноября.