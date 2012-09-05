Тренера Сергея Овчинникова похоронят 6 сентября

Похороны главного тренера женской сборной России по волейболу Сергея Овчинникова состоятся 6 сентября в Ярославле.

Напомним, Сергей Овчинников был найден мертвым в номере отеля «Диамант» в городе Пореч. В Хорватии он находился на сборах с волейбольным клубом «Динамо» (Москва).

Главный тренер краснодарского «Динамо» Авитал Сэлинджер сказал, что для волейболисток этой команды смерть Овчинникова стала огромным потрясением. «Смерть Овчинникова — это большая утрата для волейбола. Для членов нашей команды эта новость стала ударом», — рассказал главный тренер кубанской команды Сэлинджер агентству «Р-Спорт».

Накануне перед началом матча между «Динамо-Казань» — «Динамо-Краснодар» в рамках турнира пяти команд участники встречи почтили память Сергея Овчинникова минутой молчания.