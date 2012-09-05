На создание единого СК РФ для начала надо 98 млрд. рублей

На первоначальном этапе создания единого Следственного комитета РФ потребует около 98 миллиардов рублей. Слухи о возможном создании "единого" СКР появились после создания из Следственного комитета при прокуратуре самостоятельного СК в начале 2011 года.

Это ведомство якобы должно заняться расследованием всех преступлений в России либо большинством из них. В настоящее время следственные подразделения, кроме СК и МВД, есть также у наркополиции и ФСБ.

Проект закона "О внесении изменений в законодательство в связи с совершенствованием органов предварительного следствия" был разработан в самом Следственном комитете РФ, а затем направлен в администрацию президента РФ, пишет "Коммерсантъ".

Оттуда в начале августа с соответствующей резолюцией президента Владимира Путина его направили на экспертизу в правительство, а оно, соответственно, ознакомило с предложениями СКР Минфин, МВД, ФСКН, Генпрокуратуру, Верховный суд и другие заинтересованные ведомства. Теперь все они должны направить свои замечания на законопроект, по результатам которых правительству предстоит одобрить или нет предполагаемые изменения перед внесением законопроекта в Госдуму. По версии издания, согласование с правительством потребовалось потому, что реализация проекта только на его первоначальном этапе потребует около 98 млрд руб. расходов.

Согласно законопроекту, СКР предполагает полностью ликвидировать следственный департамент МВД и его региональные структуры, а также следственное управление и отделы ФСКН, передав их сотрудников в СКР.

В связи с этим передать в производство следователей комитета уголовные дела практически по всем тяжким и средней тяжести составам преступлений, которые расследовались следователями МВД и ФСКН, в частности по популярной у правоохранительных органов ст. 159 УК РФ (мошенничество) и статьям, карающим за незаконный оборот наркотиков.

На работу в СКР вместе с уголовными делами, находящимися в их производстве, должны перейти 35 тысяч следователей МВД и 2 тысячи — органов Госнаркоконтроля. При этом общую штатную численность комитетских следователей (23 тысяч человек) планируется увеличить до 60 тысяч. Соответственно, должны быть внесены изменения в законы о следственном комитете, МВД, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.