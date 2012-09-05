Бесплатно парковаться в центре Москвы смогут только собственники квартир

Парковать свои автомобили бесплатно в центре Москвы смогут лишь собственники квартир Центрального административного округа. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов уточнил, что ни на квартиросъемщиков, ни даже на прописанных в ЦАО людей, которые не являются владельцами квартир, это право распространяться не будет.

По словам чиновника, только собственники квартир в округе смогут «спокойно оставлять свои авто, если найдут свободное место», пишет газета «Известия».

Первая в Москве платная муниципальная парковка откроется в ноябре в Каретном Ряду. Час стоянки будет стоить 50 рублей. По словам Ликсутова, за соблюдением ограничений стоянки будут следить с помощью средств автоматической фиксации — «Парконов» и стационарных камер.

Предполагается, что власти города составили список машин, принадлежащих жителям центра столицы.

В феврале 2013 года власти Москвы оценят первый эксперимента. В случае его успеха платные парковки появятся повсеместно внутри Бульварного кольца. Ликсутов сообщил, что в течение 2014 года на всей территории внутри Садового кольца не останется бесплатных парковок, а в 2015 году планируется создать городские платные паркинги и у основных магистралей внутри Третьего транспортного кольца.

Чиновник подчеркнул, что особые правила парковки предусмотрены для резидентов ЦАО. Ликсутов пояснил:

«Резидентами признаются не прописанные в квартире люди, а собственники жилья».