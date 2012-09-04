Премьер Медведев утвердил правила подготовки к ЧМ-2018 стадионов в регионах РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о правилах финансовых затрат и межбюджетных трасфертов из госказны регионам на строительство или реконструкцию стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Постановлением утверждены правила предоставления денег и дано поручение Минспорта до 10 сентября разработать порядок отбора регионов-претендентов на федеральные деньги. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета не может быть установлен выше 70 процентов и ниже 50 процентов соответствующего расходного обязательства", - говорится в приложении к постановлению.

Кабмин также рекомендовал региональным администрациям включить представителей Минспорта в свои комиссии, комитеты, рабочие группы, советы и другие объединения, создаваемые в связи с подготовкой к чемпионату.