Новый 2013 год россияне будут праздновать полторы недели

С 3 по 5 ноября в этом году будут праздновать россияне День народного единства. А рождественские каникулы начнутся в РФ 30 декабря. 9 января будет уже будний день. Об этом рассказал замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

"Предстоящие новогодние каникулы продлятся не менее восьми дней - с 1 по 8 января 2013 года, включив в себя также празднование Рождества Христова - 7 января. А учитывая, что ранее правительством Российской Федерации выходной день с субботы 29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря, отдых продлится десять дней - с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года", - рассказал Шкловец "Российской газете", которая выйдет в среду, передаёт РИА Новости.

К какому празднику будут добавлены дополнительные два дня, мы узнаем либо не позднее, чем за месяц до наступления 2013 года, либо уже в 2013 году не позднее, чем за два месяца до календарной даты выходного дня, добавил Шкловец.

"АН" писали, что Госдума в апреле приняла поправки в Трудовой кодекс, "укоротившие" рождественские каникулы.