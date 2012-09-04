Депутаты предлагают продавать табак и алкоголь только с 21 года

Первый заместитель председателя думской фракции "Единая Россия" Вячеслав Тимченко предлагает поднять возрастной ценз для покупателей табачных изделий и алкоголя с 18 до 21 года, а также увеличить штрафы за нарушения этого закона.

Депутат предлагает выделить правонарушения, связанные с продажей табачных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними в специальную статью, предусмотрев для нее повышенную санкцию, а штрафы за продажу табачных изделий и алкоголя детям до 18 лет должны быть одинаковы.

Вячеслав Тимченко напомнил, что Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект, повышающий административную ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним: штраф для граждан с 3-5 тысяч до 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц с 10-20 тысяч до 100-200 тысяч, для юридических лиц с 80-100 тысяч до 300-500 тысяч рублей.

Парламентарий считает, что необходимо увеличить возрастной ценз для покупателей алкогольной и табачной продукции с 18 до 21 года.

Он также напомнил, что с момента присоединения России к рамочной концепции ВОЗ по борьбе против табака прошло более четырех лет, а 31 августа Минздрав внес в правительство проект закона "Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", но исполнительная власть не торопится с рассмотрением базового антитабачного закона.

Депутат считает, что такая медлительность связана с "неразворотливостью нашей системы принятия решений", а также с противодействием табачного лобби, передают интернет-СМИ.