Дорожную разметку, нанесённую на труп кошки на мосту через Волгу, перерисуют

В Саратовской области УГИБДД во вторник после проведённой проверки предписала дорожным службам привести разметку на асфальтовом покрытии моста Саратов - Энгельс через Волгу в соответствии с требованиям госстандартов.

В понедельник СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что рабочие при нанесении разметки на асфальтовое покрытие моста Саратов - Энгельс через Волгу, нарисовали "сплошную" поверх погибшего под колесами животного. Кошка погибла еще на прошлой неделе, но так и осталось лежать на проезжей части. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

"В ходе проведенной проверки выяснилось, что технология нанесения разметки не была соблюдена. В связи с этим руководителям дорожных служб выданы предписания на устранение недостатков и приведения в соответствие новой разметки требованиям государственных стандартов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД. передали РИА Новости.

Если в ходе повторной проверки будут выявлены нарушения, "будут приняты все предусмотренные законодательством меры", отмечает управление.