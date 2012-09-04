Власти Москвы отказали в проведении Марша миллионов 15 сентября с шествием по Тверской улице и митингом на Боровицкой площади, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"В соответствии с тем, что ранее организаторы допускали нарушения при проведении подобных мероприятий, мы эти заявки даже не рассматривали", - сказал Майоров. Он уточнил, что таким образом акция не согласована.

"АН" писали, что координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов ранее заявил, что мэрия Москвы отказала в согласовании акции и теперь оппозиция подготовит новую заявку на тот же маршрут.

Всего на 15 сентября в мэрию Москвы было подано четыре заявки.

"Мы согласовали шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади с количеством участников до 17 тысяч человек", - сказал Майоров, передают РИА Новости.

Власти города также предложили организаторам, подававшим заявку на шествие по Бульварному кольцу с митингом на проспекте Сахарова, перенести свою акцию и провести демонстрацию на Крымской набережной с митингом у "Музеона".

"Мы предложили ограничить количество участников до 10 тысяч человек", - отметил глава департамента.