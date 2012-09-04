Евросоюз подозревает "Газпром" в нарушении правил конкуренции. Комиссия ЕС начала расследование. Компанию подозревают в трёх эпизодах несоблюдения антимонопольного законодательства в центральной и восточной Европе.

О этом сообщила Еврокомиссия во вторник, передаёт Би-Би-Си.

Как отмечается в документе, "Газпром" мог затруднять свободные поставки газа в страны-члены ЕС, препятствовать диверсификации поставок газа и устанавливать несправедливые цены для своих конкурентов.