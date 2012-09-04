Посол США в России зовет россиян в Америку

Во вторник посол США в России Майкл Макфол обратился к россиянам с призывом чаще приезжать в Америку после того, как 9 сентября 2012 года вступит в силу соглашение об упрощении визового режима между Россией и Америкой.

Майкл Макфол заявил, обратившись ко всем российским гражданам: "Заказывайте билеты, 9 сентября идите в консульство. После вступления в силу исторического визового соглашения между США и РФ россиянам и американцам станет легче ездить друг к другу. Туристы и деловые туристы смогут получать многократные визы на три года. Россияне смогут находиться на территории США три года без виз. Снижен консульский сбор. Не нужно будет приглашений, дурацких приглашений, которые я сам получал раз 20".

Свой горячий призыв к россиянам дипломат объяснил тем, что рост числа российских туристов, посещающих США, важен для американской экономики, однако причина, по его словам, не только в этом. "Чем больше российских туристов увидят настоящую Америку, тем меньше у них останется стереотипов. И наоборот. Все мои американские гости, побывавшие в России, изменили свой взгляд на страну даже за 3-4-дневную поездку", - Цитирует Макфола РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что увеличение числа российских туристов в США и американских туристов в России - один из приоритетов американского посольства в РФ.