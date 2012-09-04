Чечня предъявляет территориальные претензии к Ингушетии

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров предъявил территориальные претензии к Ингушетии. Он заявил на заседании правительства Чечни, что Грозный располагает документами, подтверждающими принадлежность к республике некоторых районов Ингушетии.

В выступлении Рамзана Кадырова, которое опубликовано на официальном сайте правительства Чечни, говорится: "Пришло время четко обозначить межевую линию в соответствии с законом. Мы свою территорию знаем и ни при каких обстоятельствах не оставим ее за пределами административной границы. Но и не станем посягать ни на один метр чужой территории".

Глава Чечни подчеркнул, что существуют документы, подтверждающие факт принадлежности Сунженского и части Малгобекского районов к Чеченской республике. Он сказал: "Мы располагаем архивными документами, подтверждающими, что эти районы являются частью республики. У Ингушетии таких документов нет, никогда не было и быть не может. Ингушскую область к нам присоединили только в 1934 году".

Кроме того, Рамзан Кадыров сделал на совещании целый ряд резких замечаний в адрес главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова. В частности, чеченский лидер обвинил ингушского лидера в том, что тот пытается внести раскол между ингушами и чеченцами: "Сегодня Евкуров делает странные заявления. Он говорит, что "Рамзан Кадыров унижает ингушский народ". Я не только сам никогда не унижу ингушский народ, но и не позволю делать это никому! Я считаю, что именно такие люди, как Евкуров, пытаются внести раскол между двумя братскими народами".

На совещании также выступил и спикер парламента Чечни Дукваха Абдурахманов, который подтвердил, что в настоящее время архивные документы изучает специальная рабочая группа, которая до 1 января подготовит всю документальную базу, которая позволит установить границы между субъектами федерации в соответствии со всеми российскими законами.