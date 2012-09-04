Программу "антиваучер", направленную на снижение социального неравенства в России представили во вторник глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и депутат Госдумы от "ЕдРа" Андрей Исаев.

Как пояснил единоросс, поводом для разработки программы стали последствия так называемой "ваучерной" приватизации в 1990-х годах, продвигаемой среди населения Анатолием Чубайсом, который тогда занимал пост главы Госкомимущества.

"Они уплыли из рук, и в результате вместо того, чтобы получить две "Волги", как обещал в свое время Чубайс, люди остались ни с чем», - напомнил Исаев во вторник в интервью Business FM.

По словам депутата, программа предусматривает объединение всего имущества, находящегося в государственной собственности и доставшегося от Советского Союза, в единый фонд, правом на получение дивидендов от которого будут пользоваться граждане, родившиеся в Советском Союзе.

По задумке авторов, это право будет закреплено в виде личных счетов или акций, которые нельзя продать, а можно только передавать по наследству, но которые позволяли бы перечислять прямые дивиденды от деятельности соответствующих государственных компаний.