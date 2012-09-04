В Керчи полностью запретили рекламу табачных изделий

Городские власти Керчи опубликовали предупреждение всем предпринимателям города о запрете рекламы табачных изделий.

Штраф за нарушение - от 30 тыс. до 50 тыс. грн, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.

Как известно, с 16 сентября в Украине вступит в силу Закон «О мерах предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения».

Теперь в Керчи должны убрать любую рекламу табачных изделий. Запрещены спонсорские акции, лотереи и любая реклама, как на улицах города, так и в местах продажи.

«Разрешено размещение одного плаката размером не более 40 на 30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них», - говорится в официальном сообщении Керченского исполкома.