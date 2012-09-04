Муниципальные спортивные школы должны быть бесплатными - Путин

Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым, обсуждая развитие детского и юношеского спорта, выразил мнение, что муниципальные спортивные школы должны быть бесплатными.

Российский президент считает, что муниципалитеты и региональные власти должны обязательно поддерживать сеть спортивных учреждений для развития детского и юношеского спорта, причем эти секции должны быть полностью бесплатными для учеников.

Владимир Путин убежден, что "муниципальные спортивные школы должны быть бесплатными. Можно себе представить создание платных секций отдельных, спортивных кружков, но это другое дело. Нужно продолжать, безусловно, строительство спортивных объектов, средних, больших и маленьких. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать про текущее финансирование вот этой крайне необходимой сети спортивных учреждений, особенно для детей и подростков, находящейся в шаговой доступности".

Также президент добавил, что государство может выделить дополнительные ресурсы на строительство каких-то спортивных объектов, но при условии, что "все обязательства субъекта и муниципалитета исполняются".

На встрече также присутствовали представители общественности региона, в числе которых был, в частности, тренер-преподаватель по легкой атлетике, заведующий кафедрой спортивных дисциплин Марийского государственного университета Александр Шалгин.