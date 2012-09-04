Вся сила России – в регионах. Москва важна, но как аккумулятор

FIGHT NIGHTS продолжает расширять географию своих турниров. 17 сентября в Брянске в 69-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков состоится очередной представительный турнир, который FIGHT NIGHTS организовывает вместе с газетой "Аргументы Неделi" (это уже второй совместный турнир, первый совместный состоялся в июне 2012 в Перми).

Накануне предстоящей Битвы на Десне нашим собеседником стал один из главных организаторов этого эпохального события, генеральный продюсер промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил ГАДЖИЕВ.

- Камил, с Вашей точки зрения, как промоутера международного уровня, чем было продиктовано решение провести серию масштабных событий не только в столице и центральных городах, но и регионах?

- На мой взгляд, наши российские регионы совершенно не заслуженно обделены – или, точнее, скажем так, были обделены такого рода турнирами. Еще недавно это был довольно «местечковый» уровень, без звездных имен, без телевизионной поддержки. А ведь, как бы там не складывалось общественное мнение – телевидение это – сила и отнюдь не малая. Между тем, именно в регионах сосредоточены наши лучшие спортсмены-единоборцы. Необходимо как-то устранять такое противоречие, чем мы, собственно, и занимаемся. Можно возразить, конечно, а как же Москва? Москва – просто своеобразная основная площадка, собирающий на аренах лучших, однако далеко не всех в силу разных объективных причин, поэтому поднимать уровень региональных боев на сегодня самая насущная и важная задача. Из-за этого мы обязались проводить бои самого высокого класса ежеквартально в каком-либо регионе страны и завершать их итоговым уже в столице.

- При выборе мест проведения боев принимались во внимание какие-то определенные критерии?

- Да, выбор наш не случаен. Во-первых, конечно, спортивные традиции, школы, во-вторых – и это чрезвычайно важно – понимание значения подобных соревнований местными властями, организационная поддержка на местах. Ведь мы, помимо прочего, должны соответствовать требованиям, предъявляемым телеканалом «Россия-2».

- Удается?

- Да, хотя и не без труда (улыбается). Тут ведь масса нюансов. Если взять турнир в Перми, а он, как вы знаете, был одним из первых, а первые – всегда самые трудные, то удалось практически все, я имею в виду спортивную часть: полный зал, интереснейшие поединки, но все-таки я бы не назвал реакцию горожан на событие чрезмерно сильной и бурной, чего, естественно, всегда ожидает любой промоутер. Однако это не удивительно – впервые есть впервые, а главное – турнир изменил в корне именно эту ситуацию. Пробудил множество людей, готовых помогать и способствовать проведению таких соревнований в дальнейшем.

- Для самих бойцов, участников, ваши турниры имеют какое-то особое значение?

- Конечно! Жители видят не только своего земляка, добившегося успеха (и воспринимается это каждым как и собственный успех), но и силу, которая стоит за ним, ведь он привез такой праздник, незабываемое зрелище! Более того, он их земляк. Дает уникальную возможность презентоваться другим ребятам, позволяет им заявить о себе, возвыситься до своего уровня и открывает дорогу в блестящее будущее. Такое переоценить невозможно…

- А приглашенные иностранцы, кстати, как все воспринимают?

-(улыбается) Зарубежные бойцы поначалу пребывают в легком шоке. Чего уж там греха таить, львиная доля иностранных звезд «знакома» с Россией исключительно по стереотипам: избы вдоль плохих дорог со злобными медведями между этими избами прогуливающимися, да-да, не смейтесь, так оно и есть. И поэтому для них все служит приятными сюрпризами: что, оказывается, в этой стране могут быть бои ничуть не хуже, а то и лучше, чем у них, с прекрасным светом, звуком, сопровождением… И еще один легкий, но приятный шок для них – наша публика. Естественно, рьяно болеющая за своих, но при этом доброжелательно настроенная и к ним, их соперникам.

- Спасибо, Камил, и удачи!

- Встретимся в Брянске! Приходите поболеть за нашего Виталия Минакова!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ ОАО «ИНВЕСКОМ» ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «БИТВА НА ДЕСНЕ».