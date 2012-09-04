Росстат: В России увеличилась численность постоянного населения

Росстат обнародовал доклад о социально-экономическом положении России, в котором говорится, что с начала 2012 года численность постоянного населения РФ увеличилась на 85,6 тыс. человек (0,06%) и на 1 июля составила 143,1 млн человек.

По сравнению с предыдущим годом наблюдалось увеличение численности населения на 5,1 тыс.человек (на 0,004%).

Естественная убыль населения в первом полугодии 2012 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 81,8 тыс. человек.

Росстат сообщает, что миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 150,3%.

Кроме того, в докладе отмечается, что в первом полугодии текущего года в 79 субъектах РФ наблюдается увеличение числа родившихся, а в 69 субъектах – снижение числа умерших. Естественный прирост населения в первом полугодии зафиксирован в 33 субъектах РФ (в первом полугодии прошлого года – в 22 субъектах). Однако в целом по стране число умерших все же превысило число родившихся в 1,1 раза (в первом полугодии 2011 года – 1,2 раза).