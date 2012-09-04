Надежда Толоконникова : «Не я должна бояться, а власть»

Лидер группы Pussy Riot, Надежда Толоконникова в интервью немецкому журналу «Spiegel» рассказала о том, какие политические цели преследует ее феминистская группа, как « будет продолжаться борьба за идеи и ценности», которые пропагандирует группа. На вопросы издания Толоконникова ответила через своего адвоката.

Толоконникова рассказала, что свободную часть времени в тюрьме пишет или читает. Например, Библию и работы славянских философов. По её словам, отсутствие свободы передвижения не ограничивает свободу мысли. О своих действиях в храме Христа Спасителя Толоконникова не сожалеет: «Я ни о чем не жалею. Я рассматриваю эту ситуацию с разных сторон и вижу как плюсы, так и минусы. В конечном итоге, судебное разбирательство против нас было полезно, так как оно показало истинное лицо путинской системы. Эта система вынесла приговор сама себе, приговорив нас к двум годам лишения свободы, хотя мы не совершили никакого преступлении».

На вопрос о том, не является ли ее поступок безответственным по отношению к собственному ребёнку, Толоконникова отвечает: «Волков бояться – в лес не ходить. А я не боюсь волков. Я борюсь за мою дочь, чтобы она имела возможность расти в свободной стране».

Своё участие в групповом сексе в биологическом музее, будучи на последних месяцах беременности, Надежда не считает аморальным: «Наши спектакли являются современным искусством, и только профессионалы могут оценить, является ли безвкусным то, чем мы занимаемся или нет. Все остальное является просто выражением субъективного мнения».

Родители Толоконниковой поддерживают дочь в ее борьбе за свободу выражения мнения: «Мой отец не разговаривал со мной в течение двух месяцев после выступления в биологическом музее - потому что я не пригласила его на это мероприятие. С тех пор он присутствовал на каждой нашей акции. Моя мать недавно публично заявила, что поддерживает целиком и полностью мою борьбу за свободу России. Так что никаких проблем с родителями у меня нет».

Надежда Толоконникова уверена, что всемогущество Путина является иллюзией: «Если руководитель чувствует себя уверенно, как он может бороться таким образом с тремя молодыми оппозиционерами? Невозможно объяснить, почему три политические активистки заключены в тюрьму только потому, что использовали Храм Христа Спасителя в качестве места для своего выступления, в котором было сказано несколько сильных слов против существующей системы».

Толоконникова не боится переезда в колонию и считает, что не «она должна бояться, а власть!».