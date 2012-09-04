Единоросс Исаев: перестройку надо начинать с себя

Председатель комитета Госдумы по соцполитике, депутат от "Единой России" Андрей Исаев предложил исключить семейственность в Совете Федерации и Госдуме РФ и запретить родственникам работать вместе в парламенте.

Единорос уже подготовил пакет поправок, направленных на разрешение конфликта интересов бизнесмена, приходящего на работу в Госдуму. Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пояснил, что поправки связаны с ситуацией вокруг депутата-эсера Геннадия Гудкова, которого следствие подозревает в совмещении депутатской деятельности и предпринимательстве.

Исаев на пресс-конференции заявил: "К сожалению, на сегодняшний день в Государственной думе одна из четырех присутствующих партий превратилась в семейное предприятие, там несколько семейных групп, кланов. Мне представляется данный момент не вполне этичным, и в связи с этим подготовил проект федерального закона о том, чтобы запретить членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы, находящимся в близком родстве или свойстве, быть таковыми".

Исаев напомнил известную фразу Михаила Горбачева о перестройке, что перестройку начинать надо с себя.

Единоросс напомнил, что в настоящее время законодательство не допускает работу близких родственников и свойственников в одном госоргане. Он уточнил, что это ограничение существует в отношении судей, прокурорских работников, сотрудников полиции. Он не исключил, что в будущем подобный законопроект об исключении семейственности будет касаться и членов российского правительства, сообщает РИА Новости. "В конце концов, мы внесем соответствующие поправки и в закон о правительстве", - сказал Исаев.

Напомним, в начале августа Следственный комитет России направил в Госдуму материалы проверки предпринимательской деятельности депутата - эсера Геннадия Гудкова. По данным СКР, будучи депутатом, он по договору дарения приобрёл долю в уставном капитале ООО «Коломенский строитель» (65,72%), а также состоит в высших органах управления ООО «Рошан». Этому предшествовало закрытие нескольких частных охранных предприятий в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащих семье Гудковых.

Эсеры Дмитрий Гудков и Илья Пономарев, как и обещали, начали представлять доходы и активы членов «Единой России». Члены «Справедливой России» ранее сообщили, что опубликуют данные о деятельности единороссов - депутатов Госдумы. Оппозиционеры предупредили, что возьмут данные из открытых источников.

В своем блоге Дмитрий Гудков пишет, что депутат Елена Николаева числится гендиректором ООО «Золотой крендель».

Андрей Исаев за время работы в Госдуме прошлого созыва стал участником ЗАО «Ай джи пи групп» и приобрел за последнее время недвижимость в Москве и землю в области и в Германии. На зарплату депутата? - интересуется Гудков.