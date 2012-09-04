Египет вернул платные визы для российских туристов с 1 сентября. Визовый сбор для российских граждан, въезжающих в эту страну, вновь составляет 15 долларов США. Туристы должны уплатить эту сумму в египетском аэропорту при получении визы-марки.

Напомним, по решению Минтуризма Египта, на три летних месяца россияне были освобождены от уплаты визового сбора. Это правило распространялось только на организованные туристические группы, прибывавшие в страну по линии туроператоров. Оно стало вынужденной мерой правительства, чтобы содействовать увеличению турпотока в Египет.

Туристический сектор является одной из основных статей пополнения национального бюджета Египта, доходы от туризма составляют более 10% ВВП страны, сообщает РИА Новости. После народного восстания 2011 года поступления в бюджет Египта от туристической отрасли упали до 10 миллиардов долларов в год, сократившись приблизительно на четыре миллиарда.