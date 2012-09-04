Спецборт МЧС доставит семерых пострадавших в ДТП под Воронежем в Челябинск

Спецборт Як-42 МЧС России доставит сегодня Челябинск семь человек, пострадавших в ДТП в Воронежской области.

По данным спасателей, в соответствии с поручением министра МЧС РФ Владимир Пучкова запланирован санитарный рейс самолета Як-42 по маршруту Москва-Воронеж-Челябинск для эвакуации семи пострадавших в ДТП 23 августа, сообщает РИА Новости.

"АН" сообщали, что пассажирский автобус Volvo, который вез челябинских туристов на отдых в Геленджик, столкнулся с автомобилями "КамАЗ" и "ВАЗ-2104" на 751-м километре автодороги М-4 "Москва-Новороссийск" в Богучарском районе Воронежской области. В результате ДТП сменщик водителя рейсового автобуса погиб на месте. Одиннадцать пассажиров автобуса и водитель "ВАЗ-2104" пострадали и были госпитализированы в ЦРБ Богучарского района.