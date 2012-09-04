Президент В. Путин произвел кадровые назначения в СК РФ

Президент России Владимир Путин произвел кадровые назначения в Следственном комитете РФ.

Глава государства подписал Указ, согласно которому полковник юстиции Александр Халапов назначен старшим следователем по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации.

Полковник юстиции Владимир Литвиненко стал руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания