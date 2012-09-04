Путин предложил увеличить предельный возраст высокопоставленных чиновников

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет.

Как сообщила пресс-служба Кремля, целью данного предложения главы государства является, "сохранение на гражданской службе высококвалифицированного руководящего кадрового состава".

Планируется, что решение о продлении возраста госчиновников такого уровня будет принимать лично президент.

Пресс-служба Кремля отметила, что повышение планки предельного возраста для высокопоставленных чиновников станет логическим продолжением тенденции, ранее реализованной в отношении судей, работников прокуратуры и Следственного комитета России. Напомним, сотрудники этих ведомств могут работать на госслужбе до 70 лет.

В настоящее время предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 60 лет. Этот срок может быть увеличен до 65 лет по решению нанимателя.

Владимиру Путину 7 октября 2012 года исполнится 60 лет. Предельный возраст для президента Российской Федерации Конституцией РФ не ограничен.