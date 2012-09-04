Как россияне будут отдыхать в праздничные и выходные дни

Отпуска у большинства россяин завершились. Начались трудовые будни, нелегкие для многих. Заместитель главы Роструда Иван Шкловец рассказал, как наши соотечественники будут отдыхать в предстоящие праздники и выходные дни.

Первый праздник осенью - День народного единства - 4 ноября. Россияне отдохнут 3 дня подряд – с 3 по 5 ноября. По словам чиновника, это автоматически следует из Трудового кодекса, когда праздничный день приходится на субботу или воскресенье. В этом году выходные дни - с 3 ноября, субботы, по 5 ноября, понедельник, включительно.

Иван Шкловец также сообщил, что в ближайший Новый год россияне, возможно, будут отдыхать полторы недели. По его словам, вызывает вопрос 31 декабря 2012 года, которое выпадает на понедельник. Такое решение пока не принято, оно может быть принято к концу года. Если правительство примет такое решение, то отдых получится с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года включительно.