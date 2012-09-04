Священники из Удмуртии в письме предупредили патриарха Кирилла (ВИДЕО)

Трое священников из Удмуртии обратились к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с открытым письмом.

Священнослужители записали обращение на видео, в котором предупредили главу РПЦ, что прекращают поминать его за богослужением.

Церковные диссиденты пояснили: «Не может быть нашим отцом тот, кто попирает каноны Церкви и правила Святых отцов» . «Мы решительно просим прекратить позорную практику слепого соглашательства с властью и всевозможных заигрываний с толстосумами - гражданами нашей страны. Мы решительно просим, чтобы Вы, Ваше Святейшество, позаботились о том, дабы наш народ видел Вас не только благословляющим и лобызающим представителей высшей власти, но и обличающим их», - обратились к патриарху удмуртские священнослужители.

В своем письме патриарху Кириллу священники обращаются: «Не может у нас не вызвать смущения и то, с какой легкостью раздаются церковные награды, ордена с образами святых, представителям власти и бизнеса. Так и хочется задаться вопросом: «Какой орден Русской Православной Церкви Московского Патриархата получил бы царь Ирод иудейский?» Ведь, он, как известно, немало потрудился над строительством и благоукрашением Иерусалимского храма». Они также «решительно просят обратить внимание на жизнь многих сельских батюшек на грани нищеты, в то время как немалая часть духовенства, обласканная сильными мира сего, утопает в роскоши».

Авторами письма стали протоиерей Сергий Кондаков (руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Ижевской и Удмуртской епархии, настоятель Свято-Никольского храма села Завьялова, член Общественной Палаты Удмуртской Республики). Протоиерей Михаил Карпеев (настоятель храма Преображения Господня села Ягул и храма святителя Василия Великого). Иерей Александр Малых (клирик собора святого благоверного князя Александра Невского города Ижевска, кандидат богословских наук).

Письмо ижевских сященников было размещено в Интернете более года назад, в в апреле 2011 года, но внимание СМИ привлекло лишь на днях. Известный православный богослов, профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев выразил по этому поводу возмущение, передает Би-Би-СИ.

Историк-религиовед из Московского гуманитарного университета Борис Фаликов связывает внезапный интерес к этой истории с обострением политической напряженности вокруг РПЦ из-за дела панк-группы Pussy Riot.

По словам Фаликова, либеральные СМИ действительно оказались "не в теме" и ударили в колокола, не заглянув в святцы.

Если прочитать письмо от начала до конца, делается ясно, что священники Сергей Кондаков, Михаил Карпеев и Александр Малых критиковали патриарха не с реформаторских, а с ультраконсервативных позиций.

По оценкам экспертов, внутри РПЦ действительно происходит известное брожение, но в силу ее относительной закрытости светские люди не всегда верно понимают суть происходящего. В обществе патриарха Кирилла критикуют с либеральных позиций, но в самой церкви дело обстоит иначе. Более того: силы внутрицерковных оппозиционных группировок не равны.