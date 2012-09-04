МВД по Татарстану опровергло сообщения об угрозах Данилевскому

МВД по Татарстану опровергло сообщения о применении силы к подозреваемому в двойном убийстве в Казани Игорю Данилевскому.

"АН" сообщали, что адвокат Данилевского Шамиль Ахметсафин заявил, что подозреваемый дал признательные показания "под давлением сотрудников полиции и угрозой изнасилования".

38-летний доцент одного из вузов Казани, кандидат философских наук Игорь Данилевский обвиняется в убийстве двух женщин, после совершения которого на стену была нанесена надпись "Free Pussy Riot".

По данным СК РФ, мужчина признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. По статье "Убийство двух и более лиц" ему грозит пожизненное заключение.