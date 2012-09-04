Командира «Стрижей» Валерия Морозова увольнять не собираются

Информация о возможном увольнении с военной службы командира пилотажной группы «Стрижи» подполковника Валерия Морозова не соответствует действительности. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Минобороны России.

По данным представителя военного ведомства, в Центр показа авиационной техники направлена телеграмма из Минобороны с указанием провести служебное разбирательство по факту происшествия 27 августа и представить документы для дальнейшего рассмотрения на аттестационной комиссии для принятия установленным порядком соответствующего решения, сообщает РИА Новости.

Напомним, в СМИ на прошлой неделе появилась информация, что командир пилотажной группы «Стрижи» Валерий Морозов подозревается в вымогательстве денежных средств у своего подчиненного в обмен на свободный график посещения работы, а также подполковник требовал денег у местного бизнесмена, использовавшего эмблему «Стрижей» в коммерческих целях.

Накануне появилась информация, что Морозов до 5 сентября будет уволен с военной службы из-за несоблюдения условий контракта.

В настоящее время речь об увольнении командира пилотажной группы «Стрижи» не идет.