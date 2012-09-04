Впервые РФС получил руководителя прозрачным и демократичным путем

Глава экспертного совета Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение руководителя РФС. "АН" накануне сообщали, что руководителем РФС стал Николай Толстых.

"Впервые наш футбол получил руководителя прозрачным и демократичным путем. И что важно – силами профессионалов, которые могли решить, какой линии довериться – более жесткой и принципиальной Толстых или относительно лояльной Прядкина", - сказал Анзор Кавазашвили.

Его "очень порадовали выборы", - пишет "Спорт день за днем". По словам Кавазашвили, он "намерен в ближайшее время попасть на прием к Николаю Александровичу и добиться отмены нескольких пунктов, регламентирующих деятельность РФС. "Хочу добиться большей свободы. Чтобы мы могли самостоятельно инициировать многие мероприятия и принимать решения, а не бегать по каждому поводу за разрешением к президенту РФС", - пояснил глава экспертного совета Российского футбольного союза, отметив, что необходимо напрямую выходить на КДК.