Главный редактор журнала "Вокруг света" Маша Гессен уходит из издательского дома. В понедельник днем Гессен написала в своем микроблоге в Тветтере, что уходит из "Вокруг света" и добавила: "спасибопутинузаэто".

Известная журналистка, ставшая главредом "Вокруг света" в январе 2012 года, сменив на должности руководителя издательского дома Сергея Пархоменко, заявила, что оставляет свою должность из-за разногласий с владельцем издания генеральным директором "Видео Интернешнл" Сергеемй Васильевым по поводу ее полномочий руководителя, сообщает "Лента.ру".

Напомним, в июле "Вокруг света" стал официальным журналом Русского географического общества, главой попечительского совета которого является президент РФ Владимир Путин.

По словам самой Гессен, владелец издательского дома попросил ее отправить журналистов "Вокруг света" в экспедицию по спасению стерхов (белые журавли) вместе с Путиным. Главред сочла эту командировку нецелесообразной, а просьбу издателя расценила как вмешательство в работу редакции. "Собственник счел, что после этого со мной работать нельзя, поскольку он считает, что эти решения лежат не исключительно в сфере моих полномочий", - объяснила Маша Гессен.

"Я очень благодарна издательству "Вокруг света" за то, что мы договорились, что мы скажем правду о том, что произошло", - добавила Гессен.