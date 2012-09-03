Света Курицына будет работать парламентским корреспондентом НТВ

Света Курицына, ставшая известной благодаря популярному в интернете ролику "Света из Иваново", а сегодня - ведущая программы "Луч света", которая выходит на телеканале НТВ, будет работать официальным парламентским корреспондентом этого канала.

Об этом в понедельник сообщает официальный сайт телеканала НТВ.

В сообщении телеканала говорится, что "Света из Иваново" уже получила аккредитации в Государственную Думу и Совет Федерации и что ей "придется поработать и с другими органами власти".

Кроме того, "Света не обойдет вниманием ведущих политиков страны и задаст им самые неожиданные и неудобные вопросы о том, что волнует простых россиян", – пообещали на НТВ.