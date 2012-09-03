В настоящее время в Болгарии остаются около 300 российских клиентов остановившего свою деятельность туроператора "Черри-Тур". Об этом в понедельник сообщил руководитель объединения туроператоров "Ростурпомощь" Эдуард Кузнецов.

Он рассказал, что "в настоящий момент мы располагаем сведениями, что по путевкам туроператора "Черри-Тур" в Болгарии находятся 294 туриста, из них 56 вылетают завтра разными рейсами в Россию, о чем достигнута договоренность с авиакомпаниями. Еще 238 туристов продолжают пока отдыхать в Болгарии, и их вылет должен состояться 10, 11 сентября. Переговоры об их вылетах продолжаются".

Ранее сообщалось, что в Болгарии находятся около 100 клиентов "Черри-Тур".

Напомним, ситуация с российскими туристами в Болгарии обострилась после того, как туристическая компания "Черри-Тур" официально объявила о том, что приостанавливает свою деятельность. В связи с этим у российских туристов, отдыхающих в этой стране по путевкам данной туристической компании, потребовали повторно оплатить свое проживание в гостиницах, угрожая не выпустить их из страны.