Открылся 1-й в СКФО кадетский класс под патронатом Следкома

В городе Ставрополе в понедельник генерал-полковник юстиции Александр Бастрыкин открыл первый в Северо-Кавказском федеральном округе кадетский класс Следственного комитета России на базе муниципальной гимназии № 24.

"АН" писали, что 1 сентября открылось кадетское училище Следственного комитета имени Александра Невского в Москве. Кроме того, функционируют три кадетских класса Следкома в Санкт-Петербурге, Мурманске, и подмосковных Химах.

Ставропольскому кадетскому классу присвоено почетное наименование "имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова" в память выдающихся заслуг руководителя управления международно-правового сотрудничества СКР, внесшего огромный вклад в становление ведомства. В церемонии открытия кадетского класса также приняли участие члены семьи Михаила Георгиевича Ядрова.

Выступая перед кадетами, их родителями и педагогическим составом Председатель Следственного комитета отметил, что "обучение в кадетском классе позволит молодым людям в будущем стать высокопрофессиональными специалистами в области юриспруденции, а руководство Следственного комитета приложит все силы для того, чтобы уровень подготовки учащихся кадетских классов соответствовал требованиям времени", передала пресс-служба СКР.

После церемонии открытия кадетского класса глава СКР принял участие в первом уроке кадетов "История профессии в истории Отечества", целью которого являлось раскрыть роль и значение следственных органов в истории нашей страны.

"В кадетском классе будут обучаться юноши, успешно закончившие 9 классов и планирующие в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с работой в следственных органах. Из 30 кандидатов, подавших документы для обучения, после прохождения вступительных испытаний, включавших сдачу нормативов по физической подготовке и психологическое тестирование, были отобраны 20", - говорится в сообщении.

Учебный кабинет кадетского класса оснащен современным оргтехническим оборудованием: интерактивной доской, мультимедийным проектором, индивидуальными ноутбуками, автоматизированным рабочим местом учителя. В кабинете проведена высокоскоростная сеть доступа к сети Интернет, оборудована зона Wi-Fi. Кадетам будут преподаваться как общеобразовательные предметы, так и дополнительные, согласно профилю обучения, такие как: психология межличностных отношений, культура деловой речи, история религий мира, логика, введение в профессию (следственное дело), основы риторики. Кадеты будут изучать три иностранных языка: английский, в том числе, юридическую терминологию на английском языке, французский и китайский (факультативно).

2С пожеланиями отличной учебы, крепкой дружбы и взаимопонимания, каждому кадету вручены памятные подарки – портфель и школьные принадлежности с символикой СК России", - отметили в СКР.

К открытию кадетского класса приурочено открытие музейной экспозиции, в которой представлены награды Следственного комитета, криминалистическая техника и самый ценный экспонат – парадный китель и головной убор генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.

"После открытия кадетского класса Александр Бастрыкин посетил проживающую в городе Ставрополе семью Анны Владимировны Давыденко, сотрудника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино–Баркарской Республике, погибшей при исполнении служебных обязанностей. Председатель Следственного комитета поздравил семью с новосельем и вручил подарки – набор мягкой мебели и ноутбук. Также Председатель СК России побывал на месте террористического акта возле дворца культуры и спорта в центре города Ставрополя, где возложил цветы в память о погибших 26 мая 2010 года", - сообщила пресс-служба ведомства.