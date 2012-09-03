Московских школьников наградили за помощь полиции

В понедельник в Москве состоялось награждение двух школьников из столичного района Митино, которые оказали помощь сотрудникам полиции в задержании вооруженного преступника. За проявленную храбрость ребятам вручили ценные подарки.

Как сообщает официальный сайт МВД РФ, на торжественных линейках в школах № 1191 и № 1358, посвященных началу учебного года, руководители УВД по СЗАО города Москвы и члены Общественного совета при УВД поздравили всех учащихся с началом занятий, а ребятам, которые остались неравнодушными к чужой беде и проявили храбрость, объявили благодарность и вручили ценные подарки.

Следствием СО ОМВД России по району Митино г. Москвы было установлено, что 16 августа в подъезде дома по Пятницкому шоссе злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, напали на молодую женщину, нанесли побои и похитили сумку, в которой находились 980 000 рублей.

Двое подростков, услышав крики потерпевшей, бросились ей на помощь. Когда подростки почти догнали преступников, то один из них пригрозил, что будет стрелять. Но несмотря на угрозы, ребята продолжили преследование злоумышленников.

Услышав шум на улице, к преследованию подключились сотрудники полиции, которые впоследствии задержали одного из злоумышленников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Второй соучастник преступления объявлен в розыск.