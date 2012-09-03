СКР: дополнительные материалы по делу Гудкова направлены в Госдуму РФ. ВИДЕО

Следственный комитет в понедельник направил в Госдуму РФ дополнительные материалы, содержащие сведения о нарушении депутатом Геннадием Гудковым ограничений, запретов и обязанностей, установленных Конституцией и законами России.

"В частности, в документе сообщается об участии депутата Гудкова Г.В. в управлении частным охранным предприятием «Агентство безопасности «Пантан» через контролируемые им коммерческие организации. Так, с 25.12.2008 по настоящее время Гудков Г.В. является единственным участником и получателем дохода от хозяйственной деятельности ООО «Рошан». В свою очередь, ООО «Рошан» выступает учредителем ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «ВАРИАНТ», являющегося участником ООО «Пантан». Также названное ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «ВАРИАНТ» учредило ООО «Фирма «Оскордъ-Ц», которое владеет долей в уставном капитале ООО «Пантан»", - сообщила пресс-служба СКР.

"Более того, установлены факты оказания Г. Гудковым покровительства ООО «Пантан» в виде требований принятия органом внутренних дел решения о незамедлительном прекращении производства проверки", - говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах, полагают в СК России, имеются достаточные основания считать, что Гудков Г.В., являясь депутатом Государственной Думы, в нарушение требований федерального законодательства фактически принимает участие в управлении хозяйственным обществом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и предоставляет ему покровительство.

Эту информацию Следственный комитет предложил рассмотреть Госдуме в рамках имеющейся компетенции на предмет наличия нарушений условий осуществления своих полномочий депутатом Гудковым (статьи 4 и 10 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

Также Госдума проинформирована о том, что в СК России продолжается процессуальная проверка в отношении депутата Гудкова, по результатам которой будет принято решение. Кроме того, будут проверяться и другие значимые материалы о действиях Геннадия Гудкова, в том числе и поступающие от депутатов Госдумы.

ВИДЕО СКР.

"АН" писали, что 1 сентября представитель фракции "Справедливая Россия" Геннадий Гудков в субботу сообщил, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес в Госдуму представление о досрочном лишении его полномочий депутата.