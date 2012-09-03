Чирикова сдала подписи для регистрации кандидатом в мэры Химок

Евгения Чирикова - лидер движения "В защиту Химкинского леса", в понедельник сдала в химкинский избирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Химок. Об этом сегодня сообщают российские средства массовой информации (СМИ).

Как сообщили в химкинском избиркоме, Евгения Чирикова сдала 799 подписей при необходимом минимуме 727 подписей. На проверку этих документов потребуется семь дней.

Ранее Евгения Чирикова заявила, что ее избирательный штаб собрал 1,2 тысячи подписей.

В настоящее время на пост мэра Химок выдвинуто 17 кандидатов. Сбор подписей проводился с 28 августа по 2 сентября. Выборы мэра назначены на 14 октября 2012 года.

Напомним, мэр Химок Владимир Стрельченко покинул свой пост еще 4 августа, а исполняющим его обязанности был назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.